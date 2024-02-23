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В Украину приехала премьер Дании. С Зеленским посетила Лычаковское кладбище

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приехала в Украину 23 февраля. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она посетила Лычаковское кладбище во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента и его Telegram.

"Во Львове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая находится с визитом в нашей стране, почтили память защитников, павших во время украинско-российской войны", - говорится в сообщении на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Лычаковском кладбище Львова 23 февраля (president.gov.ua)

Владимир Зеленский и Метте Фредериксен возложили цветы к могилам украинских воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища. Они также почтили память неизвестного воина ВСУ, погибшего в 2022 году и похороненного во Львове.

"Мы никогда не забудем героев, защищавших нашу независимость, свободу и будущее. Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" - отметил президент в Telegram.

Добавим, Лычаковское военное кладбище является территорией военных захоронений во Львове. На Марсовом поле кладбища с апреля 2022 года хоронят военнослужащих, погибших во время российско-украинской войны.

Помощь Украине от Дании 

На днях премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Украина не может выиграть войну без вооружений, мир должен ускориться и увеличить поддержку.

"Мы должны были бы поддерживать вас гораздо больше, потому что Украина не может выиграть войну без вооружений. Просто слов недостаточно", - подчеркнула она.

Уже 18 февраля, на следующий день после сказанного, Дания решила передать Украине всю артиллерию, имеющуюся в запасе, а 22 февраля правительство Дании анонсировало новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 250 млн долларов. Кроме того, Дания объявила о подписании с Украиной соглашения о предоставлении гарантий безопасности на 10 лет.

Напомним, что Дания вместе с Нидерландами возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры. Буквально сегодня президент Украины Владимир Зеленский показал видео с тренировок украинских пилотов на F-16 в датском Денмарке.

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Владимир ЗеленскийЛьвовДания