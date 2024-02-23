В Україну приїхала прем'єр Данії. З Зеленським відвідала Личаківське кладовище

"У Львові президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, яка перебуває з візитом у нашій країні, вшанували пам’ять захисників, полеглих під час українсько-російської війни", - йдеться в повідомленні на сайті президента.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на Личаківському цвинтарі Львова 23 лютого (president.gov.ua)

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен поклали квіти до могил українських воїнів на Марсовому полі Личаківського кладовища. Вони також ушанували пам’ять невідомого воїна ЗСУ, який загинув у 2022 році та був похований у Львові.

"Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!" - зазначив президент у Telegram.

Додамо, Личаківське військове кладовище є територією військових поховань у Львові. На Марсовому полі кладовища з квітня 2022 року ховають військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни.

Допомога Україні від Данії

Днями прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україна не може виграти війну без озброєнь, світ має прискоритися та збільшити підтримку.

"Ми мали б підтримувати вас набагато більше, тому що Україна не може виграти війну без озброєнь. Просто слів недостатньо", - наголосила вона.

Вже 18 лютого, наступного дня після сказаного, Данія вирішила передати Україні всю артилерію, що є в запасі, а 22 лютого уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн доларів. Крім того, Данія оголосила про підписання з Україною угоди про надання гарантій безпеки на10 років.

Нагадаємо, що Данія разом з Нідерландами очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16. Ці країни мають спеціальні авіатренажери. Буквально сьогодні президент України Володимир Зеленський показав відео з тренувань українських пілотів на F-16 у данському Денмарку.