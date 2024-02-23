"Все украинцы ждут". Зеленский показал видео с тренировок наших пилотов на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры с тренировок наших пилотов на истребителях F-16 в Дании. Видео датировано февралем 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в нашем небе, когда усилят защиту наших городов и общин и возможности наших Сил обороны Украины", - отметил он.

Зеленский добавил, что "благодарен приближающей этот день коалиции F-16" в то время, как наши пилоты и персонал продолжают обучение.

Самолеты F-16 для Украины

Напомним, Нидерланды и Дания возглавили авиационную коалицию по обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Эти страны имеют специальные авиатренажеры.

В августе 2023 года Дания начала обучение первой группы украинских пилотов на истребителях F-16. Речь тогда шла о восьми летчиках. В ноябре прошлого года спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказывал, что в Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях F-16.

Напомним, 18 февраля Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне. При этом, Игнат, комментируя публикации СМИ, недавно отмечал, что пока неизвестно, когда Киев получит самолеты F-16. Но "процесс идет", Украина переходит на истребители в экстренном порядке.

В свою очередь, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что процесс передачи истребителей F-16 Украине идет по графику. Украина должна получить более 20 боевых самолетов.