Синоптик рассказала о погоде на неделю и каким будет начало марта
На ближайшей неделе в Украине будут преобладать "скромные плюсы", а ветер будет порывистым. А март начнется с потепления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Ближайшую неделю деликатно будет намекать зиме, что пора собирать чемоданы", - говорит синоптик.
По ее словам, осадки в эти 7 дней будут чередоваться с "перспективным солнцем".
"Ветер будет почти все время гоняться за облаками, будет порывистым, до сильного, ночью градусы будут пытаться нырнуть вниз (особенно 23 и 28 февраля), однако все же днем будут побеждать, пусть и скромные, но "плюсы", - добавила Диденко.
Согласно предварительным прогнозам, как добавила она, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.
Как сообщалось, погода в Украине весной 2023 года прогнозируется теплой, сама весна - ранней, но с возможными сюрпризами в виде заходов "арктического" воздуха, и соответственно - периодов похолодания.
Напомним, известный прорицатель погоды Тимко III предсказал, что весна в 2023 году наступит в середине марта. Именно тогда и можно ожидать потепления.
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