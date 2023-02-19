Синоптик рассказала о погоде на неделю и каким будет начало марта

На ближайшей неделе в Украине будут преобладать "скромные плюсы", а ветер будет порывистым. А март начнется с потепления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Ближайшую неделю деликатно будет намекать зиме, что пора собирать чемоданы", - говорит синоптик.

По ее словам, осадки в эти 7 дней будут чередоваться с "перспективным солнцем".

"Ветер будет почти все время гоняться за облаками, будет порывистым, до сильного, ночью градусы будут пытаться нырнуть вниз (особенно 23 и 28 февраля), однако все же днем будут побеждать, пусть и скромные, но "плюсы", - добавила Диденко.

Согласно предварительным прогнозам, как добавила она, март начнется в Украине потеплением, особенно в южной части, центральных и восточных областях.

Как сообщалось, погода в Украине весной 2023 года прогнозируется теплой, сама весна - ранней, но с возможными сюрпризами в виде заходов "арктического" воздуха, и соответственно - периодов похолодания.

Напомним, известный прорицатель погоды Тимко III предсказал, что весна в 2023 году наступит в середине марта. Именно тогда и можно ожидать потепления.