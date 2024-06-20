ua en ru
Чт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и области предупредили об опасных погодных условиях в ближайшее время: чего ждать

Киев, Четверг 20 июня 2024 11:13
UA EN RU
В Киеве и области предупредили об опасных погодных условиях в ближайшее время: чего ждать Фото: погода в Киеве и области 20 июня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве сегодня, 20 июня, в течение следующего часа ожидается существенное ухудшение погодных условий. Оно продлится до конца текущих суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" и КГВА в Telegram.

В ближайшие часы, с содержанием до конца суток 20 июня, в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду. Синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности (желтый - ред.).

В то же время в КГВА отметили, что в Киеве в течение дня ожидается температура в пределах +22+24 градуса, а также переменная облачность с кратковременным дождем и грозой.

Учитывая сильный ветер, КГВА советует быть осторожными и соблюдать следующие правила безопасности:

  • не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Погода в Украине

Как отмечали синоптики, 20 июня в Украине ожидается похолодание. Его обусловит холодный атмосферный фронт.

При этом восток, юг и значительная часть центральных областей останутся в зоне сухой и жаркой погоды. В то время как в других регионах возможны дожди с грозами.

Подробнее о погоде в Украине на этой рабочей неделе, - читайте в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Погода в Украине
NEWS
Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия
Воздушные силы уничтожили большинство ракет и все "Шахеды", которыми ночью атаковала Россия
DAILY
Посол Эстонии Аннели Кольк: Важна не только полная победа Украины, но и поражение России
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Эстонии Аннели Кольк: Важна не только полная победа Украины, но и поражение России