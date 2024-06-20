В Киеве и области предупредили об опасных погодных условиях в ближайшее время: чего ждать

В Киеве сегодня, 20 июня, в течение следующего часа ожидается существенное ухудшение погодных условий. Оно продлится до конца текущих суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр" и КГВА в Telegram.

В ближайшие часы, с содержанием до конца суток 20 июня, в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду. Синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности (желтый - ред.). В то же время в КГВА отметили, что в Киеве в течение дня ожидается температура в пределах +22+24 градуса, а также переменная облачность с кратковременным дождем и грозой. Учитывая сильный ветер, КГВА советует быть осторожными и соблюдать следующие правила безопасности: не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.