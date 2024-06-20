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В Украину придет антициклон Aviv. Какой погоды ждать завтра

Украина, Четверг 20 июня 2024 11:45
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В Украину придет антициклон Aviv. Какой погоды ждать завтра Фото: какой будет погода в Украине 21 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 21 июня, в Украину придет антициклон Aviv, который принесет тепло и сухую погоду. Но она продержится недолго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Завтра, 21 июня, над Украиной разместится антициклон по имени Aviv (см. карту, - ред), который обусловит везде сухую, преимущественно солнечную погоду", - рассказала она.

В Украину придет антициклон Aviv. Какой погоды ждать завтра

В Украину придет антициклон Aviv (facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, по словам синоптика, температура воздуха в пятницу будет повсюду комфортной.

"Жара даже спадет на востоке и юге - в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24...+29 градусов. Сегодняшний сильный ветер завтра стихнет, только в восточных областях еще возможны порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с", - отметила Диденко.

В Киеве 21 июня будет сухая солнечная теплая погода с температурой воздуха около +25 градусов. Ветер в столице ожидается завтра северо-западный, умеренный, то есть также ослабнет.

Погода в Украине

20 июня в течение следующего часа в Киеве ожидается существенное ухудшение погоды. В столице вероятны сильные порывы ветра. Такая ситуация продлится до конца суток.

Кроме того, по данным синоптика, 22-23 июня, к примеру, на западе и севере Украины пройдут грозовые дожди.

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