В Украину прибыли польские самоходные минометы Rak
В Украину прибыли самоходные минометы Rak из Польши. Варшава обещала их передать Киеву в марте этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Всего Украина получила 24 польских миномета.
120-мм минометы Rak установлены на бронированную колесную платформу. Они могут вести навесной огонь с расстояния до 12 км.
"Минометы помогут спасти жизни украинских минометчиков, так как те смогут вести огонь, находясь при этом под защитой стальной брони", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что после стрельбы самоходный миномет может быстро покинуть позицию и отойти на безопасное расстояние. На прибывшие в Украину машины уже установили противодронную защиту в виде железной сетки над башней.
Поддержка Украины со стороны Польши
Польша стала активно помогать Украине с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Такая поддержка включала как вооружение, так и гуманитарные вопросы, а также - политические.
Так, Польша приняла у себя более миллиона беженцев из Украины. Также Варшава лидирует в призывах к партнерам по НАТО направить Украине больше помощи с вооружением.
В декабре прошлого года бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий говорил, что Варшава продолжит оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией и в 2023 году.
Помимо этого Польша подписала "рамочный контракт" с Европейским оборонным агентством (EDA) на совместные закупки 155-мм боеприпасов для Украины.
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