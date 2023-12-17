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В Україну прибули польські самохідні міномети Rak

Неділя 17 грудня 2023 16:54
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В Україну прибули польські самохідні міномети Rak Фото: самохідні міномети Rak прибули в Україну (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну прибули самохідні міномети Rak з Польщі. Варшава обіцяла їх передати Києву в березні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Загалом Україна отримала 24 польські міномети.

120-мм міномети Rak встановлені на броньовану колісну платформу. Вони можуть вести навісний вогонь з відстані до 12 км.

"Міномети допоможуть врятувати життя українських мінометників, оскільки ті зможуть вести вогонь, перебуваючи при цьому під захистом сталевої броні", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що після стрільби самохідний міномет може швидко покинути позицію і відійти на безпечну відстань. На машини, що прибули в Україну, вже встановили противодронний захист у вигляді залізної сітки над вежею.

Підтримка України з боку Польщі

Польща стала активно допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Така підтримка включала як озброєння, так і гуманітарні питання, а також політичні.

Так, Польща прийняла понад мільйон біженців з України. Також Варшава лідирує у закликах до партнерів по НАТО направити Україні більше допомоги із озброєнням.

У грудні минулого року колишній прем'єр Польщі Матеуш Моравецький говорив, що Варшава продовжить надавати Україні підтримку у боротьбі з російською агресією та у 2023 році.

Крім цього, Польща підписала "рамковий контракт" з Європейським оборонним агентством (EDA) на спільні закупівлі 155-мм боєприпасів для України.

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