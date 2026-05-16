RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Украину вернули еще более 500 тел погибших

11:31 16.05.2026 Сб
2 мин
Тела могут принадлежать украинским военным
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Украину вернули еще более 500 тел погибших (t.me/Koord_shtab)

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 528 погибших, которые по утверждению российской стороны могут принадлежать украинским военнослужащим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и СБУ.

Отмечается, что следователями правоохранительных органов, совместно с представителями экспертных учреждений, будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей Коордштаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий", - добавили в Коордштабе.

Фото: в Украину вернули более 528 тел погибших (Коордштаб и СБУ)

Обмены телами

Напомним, 9 апреля в Украину вернули еще 1000 тел погибших, которые могут принадлежать погибшим украинским военным.

Еще один обмен произошел 26 февраля. В Украину вернули также 1000 тел, которые могут принадлежать нашим защитникам.

До того, 19 декабря, вернули 1003 тела из России. В обмен россияне получили остатки своих солдат.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине