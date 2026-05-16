В Украину вернули еще более 500 тел погибших

Отмечается, что следователями правоохранительных органов, совместно с представителями экспертных учреждений, будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной и слаженной работы представителей Коордштаба, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий", - добавили в Коордштабе.

