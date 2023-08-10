Украину подмочат дожди: синоптики предупреждают о граде и шквалах

Погода в Украине в пятницу, 11 августа, ухудшится. Часть областей накроют дожди, местами ожидаются шквалы и град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра, по прогнозам синоптиков, сухо будет только в Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. На западе ожидаются кратковременные дожди с грозами. На левобережной части Украины прогнозируются сильные ливни, в отдельных районах град и порывы ветра до 15-20 м/с.

На остальной территории ветер преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +12 +17 градусов, на востоке и юге до +22 градусов.

Днем столбики термометров покажут +21 +26 градусов. На юге и в Одесской области ожидается жара до +29 градусов.

Погода в Киеве

В столице завтра облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +14 +16 градусов, а днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

Напомним, после жарких выходных часть Украины накрыла непогода. Из-за шквального ветра сотни населенных пунктов в северных и западных остались без света.

Как сообщало ранее РБК-Украина, синоптики дали прогноз погоды на последний месяц лета.

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