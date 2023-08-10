ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украину подмочат дожди: синоптики предупреждают о граде и шквалах

Новина українською →
Украина, Четверг 10 августа 2023 15:15
Украину подмочат дожди: синоптики предупреждают о граде и шквалах Фото: Украину завтра подмочат дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в пятницу, 11 августа, ухудшится. Часть областей накроют дожди, местами ожидаются шквалы и град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра, по прогнозам синоптиков, сухо будет только в Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях. На западе ожидаются кратковременные дожди с грозами. На левобережной части Украины прогнозируются сильные ливни, в отдельных районах град и порывы ветра до 15-20 м/с.

На остальной территории ветер преимущественно северный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах +12 +17 градусов, на востоке и юге до +22 градусов.

Днем столбики термометров покажут +21 +26 градусов. На юге и в Одесской области ожидается жара до +29 градусов.

Украину подмочат дожди: синоптики предупреждают о граде и шквалах

Погода в Киеве

В столице завтра облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +14 +16 градусов, а днем воздух прогреется до +23 +25 градусов.

Украину подмочат дожди: синоптики предупреждают о граде и шквалах

Напомним, после жарких выходных часть Украины накрыла непогода. Из-за шквального ветра сотни населенных пунктов в северных и западных остались без света.

Как сообщало ранее РБК-Украина, синоптики дали прогноз погоды на последний месяц лета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Украине Гидрометцентр Погода в Киеве
NEWS
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
Доплаты военным и не только. Кто и сколько будет получать: ответы на главные вопросы
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины