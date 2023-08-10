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Жара возвращается: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Четверг 10 августа 2023 07:00
Жара возвращается: какой будет погода в Украине сегодня Фото: в Украину возвращается жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 10 августа, будет жаркой. Но часть областей подмочат кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем на востоке и юге, а также в Полтавской области возможны кратковременные дожди с грозами. Небольшие осадки ожидаются на западе Украины, местами с грозами.

Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в среднем будет в пределах +22 +27 градусов, а на востоке и юге ожидается жара до +30.

Ночью температура опустится до +10 +15 градусов, в южной и восточной части будет +15 +20 градусов.

Жара возвращается: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +24 +26 градусов, а ночью +12 +14 градусов.

Жара возвращается: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний месяц лета.

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