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Украину охватила непогода: сотни населенных пунктов остались без света

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Украина, Понедельник 07 августа 2023 11:50
Украину охватила непогода: сотни населенных пунктов остались без света Фото: Украину охватила непогода (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В воскресенье, 6 августа, ряд регионов Украины накрыла непогода, в результате чего сотни населенных пунктов остались без света. Сегодня во многих областях также объявлен повышенный уровень опасности. Синоптики предупреждают о грозах.

О последствиях непогоды читайте ниже в материале РБК-Украина.

"Из-за непогоды есть обесточивание в 276 населенных пунктах в Волынской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. Восстановление питания продолжается", - сообщили в "Укрэнерго".

Черновицкая область

В Черновицкой области из-за непогоды, которая произошла 6 августа, частично или полностью обесточены 10 населенных пунктов. Из-за обрывов линий электропередач без света остались почти четыре тысячи потребителей.

Волынская область

Как сообщили в ГСЧС, в Волынские спасатели в сутки 14 раз выезжали на проведение аварийно-спасательных работ для преодоления последствий непогоды.

В частности, спасатели:

  • провели деблокировку проезжей части на трассе М-07 Киев-Ковель-Ягодин между селами Волошки и Уховецк, где упали деревья и перекрыли проезд;
  • провели раскряжение деревьев на автодорогах "Киверцы-Борохов" и "Киверцы-Рожище", на трассе между городами Камень-Каширский и Ковель;
  • с помощью пожарно-спасательных автомобилей отбуксировали два автомобиля с подтопленной улицы Карпенко-Карого в Луцке;
  • в городе Камни-Каширский раскрягали пять деревьев, упавших на дороге на въезде в город и дерево на улице Мазепы;
  • на улице Кравчука в Луцке спасатели демонтировали поврежденную конструкцию у торговых контейнеров на упавшем на стоянку рынке "Варшавский";
  • в Луцке и в селе Липины спасатели 1-й и 25-й ДПРЧ в многоквартирном жилом доме демонтировали поврежденные ветром элементы балконной рамы, представляющие угрозу людям.

Тернопольская область

По информации ОВА, в Тернопольской области из-за обильных дождей и сильных порывов ветра 76 населенных пунктов обесточены, некоторые из них - частично.

"Аварийные бригады работают! О ситуации с восстановлением электроснабжения буду оперативно сообщать!", - говорится в сообщени .

Днепропетровская область

"Из-за сильного порывистого ветра в Никопольском районе Днепропетровской области зафиксировано повреждение на линиях электропередач", - сообщил начальник Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

По его словам, в результате порывистого ветра большое количество повреждений на линиях электропередач. Работают ремонтные бригады.

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