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В Украину для проверки поставок вооружения прибыли инспекторы из США

Фото: в Украину для проверки поставок вооружения прибыли инспекторы из США (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украину прибыла специальная делегация, оценящая результаты внедрения Министерством обороны Украины логистической программы LOGFAS. Она предназначена для мониторинга поставок Украине вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

По его словам, делегация инспекторов США положительно отнеслась к тому, как в Украине был введен LOGFAS. Кроме того, была обсуждена дальнейшая работа по автоматизации для обеспечения контроля и предотвращения коррупции.

"Украина победит в этой войне. Это важнейшие слова, которые я слышу на каждой встрече с нашими международными друзьями и партнерами. Сегодня это повторил мой коллега Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч, которого я рад приветствовать вместе с делегацией в Киеве", - написал Резников.

Он отметил, что делегация убедилась в том, что все доставленное из США вооружение и оборудование эффективно применяется украинскими защитниками.

"Наши партнеры, как и мы, уверены – Украина победит. И они с нами рядом на всех этапах этой борьбы со злом мирового масштаба", - подчеркнул министр.

Фото: в Украину для проверки поставок вооружения прибыли инспекторы из США (facebook.com/reznikovoleksii)

Напомним, ранее в Пентагоне подтвердили отправку в Украину усовершенствованной версии Abrams.

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