До України прибула спеціальна делегація, котра оцінить результати впровадження Міністерством оборони України логістичної програми LOGFAS. Вона призначена для моніторингу постачання Україні озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.
За його словами, делегація інспекторів США позитивно віднеслась до того, як в Україні запровадили LOGFAS. Окрім цього було обговорено подальшу роботу з автоматизації для забезпечення контролю та унеможливлення корупції.
"Україна переможе в цій війні. Це найважливіші слова, які я чую на кожній зустрічі із нашими міжнародними друзями і партнерами. Сьогодні це повторив мій колега Генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч, якого я був радий вітати разом із делегацію в Києві", - написав Резніков.
Від відзначив, що делегація впевнилась у тому, що усе доставлене із США озброєння і обладнання ефективно застосовується українськими захисниками.
"Наші партнери, як і ми, впевнені - Україна переможе. І вони з нами поруч на всіх етапах цієї боротьби зі злом світового масштабу", - підкреслив міністр.
Фото: в Україну для перевірки постачання озброєння прибули інспектори із США (facebook.com/reznikovoleksii)
Нагадаємо, раніше у Пентагоні підтвердили відправлення в Україну вдосконаленої версії Abrams.
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