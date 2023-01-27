ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украину для проверки поставок вооружения прибыли инспекторы из США

Новина українською →
Украина, Пятница 27 января 2023 21:47
В Украину для проверки поставок вооружения прибыли инспекторы из США Фото: в Украину для проверки поставок вооружения прибыли инспекторы из США (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украину прибыла специальная делегация, оценящая результаты внедрения Министерством обороны Украины логистической программы LOGFAS. Она предназначена для мониторинга поставок Украине вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

По его словам, делегация инспекторов США положительно отнеслась к тому, как в Украине был введен LOGFAS. Кроме того, была обсуждена дальнейшая работа по автоматизации для обеспечения контроля и предотвращения коррупции.

"Украина победит в этой войне. Это важнейшие слова, которые я слышу на каждой встрече с нашими международными друзьями и партнерами. Сегодня это повторил мой коллега Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч, которого я рад приветствовать вместе с делегацией в Киеве", - написал Резников.

Он отметил, что делегация убедилась в том, что все доставленное из США вооружение и оборудование эффективно применяется украинскими защитниками.

"Наши партнеры, как и мы, уверены – Украина победит. И они с нами рядом на всех этапах этой борьбы со злом мирового масштаба", - подчеркнул министр.

В Украину для проверки поставок вооружения прибыли инспекторы из США

Фото: в Украину для проверки поставок вооружения прибыли инспекторы из США (facebook.com/reznikovoleksii)

Напомним, ранее в Пентагоне подтвердили отправку в Украину усовершенствованной версии Abrams.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Вооруженные силы Украины
NEWS
Россия готовит информационную спецоперацию против руководства Украины, - разведка
Россия готовит информационную спецоперацию против руководства Украины, - разведка
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору