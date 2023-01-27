Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

По его словам, делегация инспекторов США положительно отнеслась к тому, как в Украине был введен LOGFAS. Кроме того, была обсуждена дальнейшая работа по автоматизации для обеспечения контроля и предотвращения коррупции.

"Украина победит в этой войне. Это важнейшие слова, которые я слышу на каждой встрече с нашими международными друзьями и партнерами. Сегодня это повторил мой коллега Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч, которого я рад приветствовать вместе с делегацией в Киеве", - написал Резников.

Он отметил, что делегация убедилась в том, что все доставленное из США вооружение и оборудование эффективно применяется украинскими защитниками.

"Наши партнеры, как и мы, уверены – Украина победит. И они с нами рядом на всех этапах этой борьбы со злом мирового масштаба", - подчеркнул министр.

Фото: в Украину для проверки поставок вооружения прибыли инспекторы из США (facebook.com/reznikovoleksii)