В Украину с оккупированной территории вернули еще одного ребенка

"Два года несовершеннолетнему парню пришлось жить в оккупации и ходить в российскую школу. Больше всего юношу пугало, что после так называемой юнармии, россияне заставят его воевать против Родины", - заявил он.

Сейчас парню уже семнадцать лет. Все это время он продолжал надеяться на возвращение в Украину.

"Осуществить это желание помогла волонтерская организация Save Ukraine. И вот уже - парень с семьей в безопасном месте, под наблюдением медиков и психологов", - сообщил Прокудин.

Он добавил, что с начала этого года удалось вернуть 48 детей из временно оккупированной Херсонской области.