В Украину с оккупированной территории вернули еще одного ребенка

В Украину с временно оккупированных Россией территорий вернули еще одного ребенка.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"Два года несовершеннолетнему парню пришлось жить в оккупации и ходить в российскую школу. Больше всего юношу пугало, что после так называемой юнармии, россияне заставят его воевать против Родины", - заявил он.
Сейчас парню уже семнадцать лет. Все это время он продолжал надеяться на возвращение в Украину.
"Осуществить это желание помогла волонтерская организация Save Ukraine. И вот уже - парень с семьей в безопасном месте, под наблюдением медиков и психологов", - сообщил Прокудин.
Он добавил, что с начала этого года удалось вернуть 48 детей из временно оккупированной Херсонской области.
С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в Крым, Беларусь или отдаленные районы России.
Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.
Недавно Украина вернула еще девять детей, которых в оккупации заставляли ходить в российские школы и навязывали пророссийскую пропаганду.
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