Россия вывезла около 4000 украинских детей на обучение в Крым, - омбудсмен Украины

Россия продолжает вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий. Около 4000 детей направлены на обучение в школы Крыма, еще более 800 зачислены в детсады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что из открытых источников стало известно о вывозе около 4000 украинских детей с временно оккупированных территорий на обучение в школы ВОТ Крыма.

Кроме того, более 800 детей из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей были зачислены в детские сады в регионе.

"В реальности это не просто смена школы или садика - это стирание идентичности украинских детей, воплощенное в российских учебниках, воспитательных программах, идеологическом давлении", - отметил Дмитрий Лубинец.

Таким образом, оккупанты стремятся превратить детей в часть российской системы, фактически лишая их связи с украинской культурой и историей.

Дмитрий Лубинец подчеркивает, что международное гуманитарное право запрещает стране-агрессору депортировать и принудительно перемещать украинских детей. Однако Россия, пренебрегая этими нормами, действует по проверенному механизму, разработанному еще во время оккупации Крыма.

Он подчеркнул, что оккупанты используют уязвимое положение родителей и законных представителей детей, часто запугивают или обманом лишают родительских прав, заставляя родителей отправлять своих детей далеко от Украины.

"Призываю международных партнеров усилить давление на Россию, чтобы остановить это преступление и обеспечить возвращение украинских детей на Родину!", - отметил Дмитрий Лубинец.