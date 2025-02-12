На Украину надвигается новая волна морозов: что и когда изменится

Когда в Украину придет новая волна морозов

Синоптик рассказала, что в течение пятницы (14 февраля), субботы (15 февраля) и частично - воскресенья (16 февраля) в большинстве областей Украины вероятен снег и незначительное повышение температуры воздуха.

Однако после этого погода в Украине начнет снова меняться.

"После того, как пройдет атмосферный фронт с севера, северо-запада... Будет продвигаться на юго-восток. Опять будет влияние антициклона (поля высокого давления, - Ред.)", - объяснила Птуха.

Из-за этого с понедельника, 17 февраля, погода в Украине будет преимущественно спокойной, без осадков. Однако морозы при этом вернутся (ведь погода, характерная для антициклонов зимой, - безоблачная и морозная).

"Начиная с 17 числа... снова у нас будет погода преимущественно спокойная, без осадков, но возвращаются морозы. Новая волна морозов", - сообщила представительница УкрГМЦ.

По ее словам, ночные минимумы при этом могут быть в пределах минус 6 градусов по Цельсию. Кое-где - до 14 градусов ниже нуля.

"В целом, такая морозная погода зимнего характера продержится пока - в обзорной синоптической перспективе - до 20 февраля. В дальнейшем, после 20 февраля, может быть определенная перестройка синоптических процессов", - подытожила эксперт.