В Киеве снимут самый большой флаг Украины: что об этом известно

Сегодня, 12 декабря, самый большой флаг Украины (установленный на Печерских холмах Киева) временно снимут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА в Telegram.

Почему и как надолго снимут самый большой флаг Украины

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что решение о снятии флага было принято ввиду прогнозируемого ухудшения погодных условий.

"По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве ночью и утром 13 декабря ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - уточнили в КГГА.

Согласно информации КО "Киевзеленстрой", флаг снимут "до улучшения погодных условий".

Сообщение КГГА в Telegram (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Отметим, что на дорогах столицы местами может быть гололедица, ведь синоптики прогнозируют небольшой снег ночью (днем 13 декабря предварительно - без осадков).

Температура воздуха в Киеве ночью ожидается на уровне 5-7 градусов мороза. Днем - 2-4 градуса ниже нуля.

Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Куда обращаться из-за повреждений в результате непогоды

Несколько ранее в пресс-службе КГГА в Facebook рассказали, что во время сильного ветра гражданам стоит:

плотно закрыть окна

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев

не парковать рядом с ними транспортные средства

Если упало дерево или сломались ветви - советуют звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" по телефону 044 272 40 18.

Если же падение деревьев или веток угрожает жизни, обращаться нужно к спасателям по номерам:

или "101"

или 044 430 37 13 (телефон коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС) "Киевская служба спасения")

При травмировании людей - нужно немедленно звонить по телефону "103".

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - по номеру 050 387 35 42 (телефон Центра организации дорожного движения).

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток", - добавили в КГГА.

Публикация КГГА в Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)