В Украину пытались ввезти российские книги специфического содержания: детали

Вопрос конфискации будет решать суд

18 сентября волынские таможенники изъяли 64 книги разных авторов, изданные в России. Их через таможенный пост "Устилуг" пытался ввезти 22-летний директор частного предприятия из Ровенской области, который является гражданином Украины.

Литературу, которую не пропустили в Украину, была специфического содержания на темы истории. К примеру, одна из книг называется "Политтехнология стальной эпохи" из серии "Сталиниана" и была издана в России в 2024 году. Отмечается, что мотивы украинца приобрести себе эти книги за границей неизвестны.

Как рассказали на таможне, такой товар подпадает под установленные законодательством запреты, а мужчина пытался ввезти его по "зеленому коридору". Поэтому таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа с конфискацией предметов правонарушения или без таковой. Окончательные решения по таким делам принимаются судом.

Волынские таможенники подчеркнули, что будут настаивать в суде на конфискации с последующей утилизацией выведенного из незаконного обращения товара.

Фото: Изображение российских книг, которые пыталсяя ввезти украинец (facebook.com/VNcustomUA)