В Україну намагалися ввезти російські книги специфічного змісту: деталі

Питання конфіскації вирішуватиме суд

18 вересня волинські митники вилучили 64 книги різних авторів, видані у Росії. Їх через митний пост "Устилуг" намагався ввезти 22-річний директор приватного підприємства з Рівненщини, який є громадянином України.

Літературу, яку не пропустили в Україну, була специфічного змісту на теми історії. Наприклад, одна з книг називається "Політтехнологія стальної епохи" із серії "Сталініана" і була видана в Росії у 2024 році. Зазначається, що мотиви українця придбати собі ці книги за кордоном невідома.

Як розповіли на митниці, такий товар підпадає під встановлені законодавством заборони, а чоловік намагався ввезти його "зеленим коридором". Тому митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу. Санкція статті передбачає накладення штрафу з конфіскацією предметів правопорушення або без такої. Остаточні рішення у таких справах ухвалює суд.

Волинські митники наголосили, що наполягатимуть у суді на конфіскації з наступною утилізацією виведеного з незаконного обігу товару.

Фото: Зображення російських книг, які намагався ввезти українець (facebook.com/VNcustomUA)