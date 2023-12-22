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Украина продлила на год запрет российских товаров

Украина, Пятница 22 декабря 2023 15:37
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Украина продлила на год запрет российских товаров Фото: правительство продлило запрет российских товаров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил еще на один год запрет на ввоз в Украину товаров происхождением из Российской федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Действие постановления от 30 декабря 2015 г. № 1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров происхождением из Российской Федерации" продлено до 31 декабря 2024 года. (включительно).

Также правительство продлило действие постановления от 30 декабря 2015 г. № 1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров происхождением из Российской Федерации" до 31 декабря 2024 года.

Постановления 2015 года

В декабре 2015 года правительство приняло два постановления по ограничению торговли с Россией. Это произошло из-за того, что Россия с 1 января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения начала применяться ввозная пошлина.

В частности, постановлением №1147 запрещался широкий спектр российских товаров, как промышленных, так и продовольственных.

Постановление №1146 установило ставки ввозной пошлины по импорту товаров, страной происхождения которых является РФ.

Оба документа продлеваются каждый год в декабре.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года любая торговля Россией запрещена. Исключением является транзит газа. Текущее транзитное соглашение между НАК "Нефтегаз Украины" и российским "Газпромом" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Несмотря на войну, Украина позволяет российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

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