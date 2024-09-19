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В Украину пытались ввезти российские книги специфического содержания: детали

Волынская область, Луцк, Четверг 19 сентября 2024 18:01
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В Украину пытались ввезти российские книги специфического содержания: детали Фото: Пункт пропуска "Устилуг" (facebook.com/VNcustomUA)
Автор: Ольга Маджумдар

Волынские таможенники изъяли на границе 64 российские книги специфического содержания. Их пытался ввезти 22-летний гражданин Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Волынской таможни.

Вопрос конфискации будет решать суд

18 сентября волынские таможенники изъяли 64 книги разных авторов, изданные в России. Их через таможенный пост "Устилуг" пытался ввезти 22-летний директор частного предприятия из Ровенской области, который является гражданином Украины.

Литературу, которую не пропустили в Украину, была специфического содержания на темы истории. К примеру, одна из книг называется "Политтехнология стальной эпохи" из серии "Сталиниана" и была издана в России в 2024 году. Отмечается, что мотивы украинца приобрести себе эти книги за границей неизвестны.

Как рассказали на таможне, такой товар подпадает под установленные законодательством запреты, а мужчина пытался ввезти его по "зеленому коридору". Поэтому таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа с конфискацией предметов правонарушения или без таковой. Окончательные решения по таким делам принимаются судом.

Волынские таможенники подчеркнули, что будут настаивать в суде на конфискации с последующей утилизацией выведенного из незаконного обращения товара.

В Украину пытались ввезти российские книги специфического содержания: детали

Фото: Изображение российских книг, которые пыталсяя ввезти украинец (facebook.com/VNcustomUA)

Запрет на ввоз российских книг

Еще в марте 2022 года Госкомтелерадио официально запретило ввозить всю издательскую продукцию из России. Такое решение ведомство приняло из-за широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

В июне 2022 года Верховная Рада приняла закон о запрете ввоза и распространении издательской продукции из России и Беларуси. В мае 2023 года появилась петиция касательно подписания этого закона.

В июне 2023 года закон о запрете на ввоз российских книг подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно этому закону, запрещается ввоз издательской продукции, изготовленной в России, Беларуси или на временно оккупированной части Украины, а также книг, содержащих произведения, авторы которых являются или были в любой период после 1991 гражданами России, кроме тех, которые имели гражданство Украины.

Кроме того, в Украине действует запрет на ввоз товаров из РФ.

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