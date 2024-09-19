ua en ru
Чт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україну намагалися ввезти російські книги специфічного змісту: деталі

Волинська область, Луцьк, Четвер 19 вересня 2024 18:01
UA EN RU
В Україну намагалися ввезти російські книги специфічного змісту: деталі Фото: Пункт пропуску "Устилуг" (facebook.com/VNcustomUA)
Автор: Ольга Маджумдар

Волинські митники вилучили на кордоні 64 російські книги специфічного змісту. Їх намагався ввезти 22-річний громадянин України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Волинської митниці.

Питання конфіскації вирішуватиме суд

18 вересня волинські митники вилучили 64 книги різних авторів, видані у Росії. Їх через митний пост "Устилуг" намагався ввезти 22-річний директор приватного підприємства з Рівненщини, який є громадянином України.

Літературу, яку не пропустили в Україну, була специфічного змісту на теми історії. Наприклад, одна з книг називається "Політтехнологія стальної епохи" із серії "Сталініана" і була видана в Росії у 2024 році. Зазначається, що мотиви українця придбати собі ці книги за кордоном невідома.

Як розповіли на митниці, такий товар підпадає під встановлені законодавством заборони, а чоловік намагався ввезти його "зеленим коридором". Тому митники склали протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 3 ст. 471 Митного кодексу. Санкція статті передбачає накладення штрафу з конфіскацією предметів правопорушення або без такої. Остаточні рішення у таких справах ухвалює суд.

Волинські митники наголосили, що наполягатимуть у суді на конфіскації з наступною утилізацією виведеного з незаконного обігу товару.

В Україну намагалися ввезти російські книги специфічного змісту: деталіФото: Зображення російських книг, які намагався ввезти українець (facebook.com/VNcustomUA)

Заборона на ввезення російських книг

Ще у березні 2022 року Держкомтелерадіо офіційно заборонив ввозити всю видавничу продукцію з Росії. Таке рішення відомство ухвалило через широкомасштабну військову агресію РФ проти України.

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону ввезення та розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі. У травні 2023 року з'явилася петиція щодо підписання цього закону.

У червні 2023 року закон про заборону ввезення російських книг підписав президент України Володимир Зеленський.

Згідно із цим законом, забороняється ввезення видавничої продукції, що виготовлена в Росії, Білорусі або на тимчасово окупованій частині України, а також книжок, що містять твори, автори яких є або були у будь-який період після 1991 року громадянами Росії, крім тих, які мали громадянство України.

Крім того, в Україні діє заборона на ввезення товарів із РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає
Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає
DAILY
Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії