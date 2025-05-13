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Украину накроют дожди 14 мая: синоптик назвала самый прохладный регион

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 14 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На большинстве территории Украины в среду, 14 мая, ожидаются периодические дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным Диденко, завтра в Украине ожидаются периодические дожди. Однако в Киевской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня завтра предполагается от +12 до +18 градусов.

"Теплее всего - на Луганщине, а холоднее всего, как это ни странно, на Закарпатье", - написала Диденко.

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Завтра в столице существенные осадки маловероятны. Ночью будет холодно, температура ожидается от +3 до +6 градусов. А днем при прояснениях воздух может прогреться до +15, +16 градусов.

Будет солнечно.

Напомним, вчера Диденко предупреждала, что в Украину идет затяжное похолодание с дождями.

Подробно о том, какой будет погода в течение недели - читайте в материале РБК-Украина.

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