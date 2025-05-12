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В Украину идет затяжное похолодание с дождями: синоптик дала прогноз на 13 мая

Понедельник 12 мая 2025 16:56
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В Украину идет затяжное похолодание с дождями: синоптик дала прогноз на 13 мая Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз на 13 мая (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине завтра практически повсеместно будет преобладать облачная погода с периодическими дождями. В Карпатах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее данным, завтра максимальная температура воздуха составит в течение дня от +14 до +17 градусов. При этом на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине ожидается до +12 градусов.

Ночи также будут холодными, от +2 до +7 градусов.

"Счастье в этом синоптическом случае, что практически повсюду будет преобладать облачная погода с периодическими дождями, поэтому именно облака и повышенная влажность воздуха будут мешать заморозкам прорваться к нам", - написала Диденко.

Также завтра ожидаются дожди, а в Карпатах с мокрым снегом, только на юго-востоке Украины без существенных осадков.

Погода в Киеве

В Киеве завтра предполагается дождь. Температура ночью ожидается от +3 до +6 градусов, а днем от +12 до +14 градусов.

Ранее мы писали о том, что после апрельского потепления май принес в Украину похолодание и дожди. Ночью в некоторых областях до сих пор фиксируют заморозки.

Подробно о том, какой будет погода в течение недели - читайте в материале РБК-Украина.

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