Украину накроет жара до +37: какой будет погода сегодня

Украину сегодня, 1 августа, накроет жара - местами прогреет до +37°. Дожди не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 27-32°, в западных областях местами сильная жара 35-37°.
Фото: какой будет погода в Украине 1 августа (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области прогнозируется небольшая облачность. Осадки не ожидаются
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области днем 27-32 °, в Киеве 30-32 °.
Напомним, ранее синоптики опровергли информацию о ночных заморозках в августе, назвав такие слухи недостоверными.
Также специалисты рассказали о том, стоит ли в ближайшее время ждать жару или засуху в Украине.