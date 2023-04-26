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Украину накроет похолодание с дождем и заморозками: прогноз погоды на завтра

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Киев, Среда 26 апреля 2023 14:53
Украину накроет похолодание с дождем и заморозками: прогноз погоды на завтра Фото: Украину накроет похолодание с дождем и заморозками (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Украину накроет похолодание с дождями. Завтра, 27 апреля, местами ожидаются заморозки, а в Карпатах - мороз до -5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается переменная облачность: ночью местами небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 1-6 градусов тепла, а на почве заморозки 0-3 градуса, днем ожидается до 13 градусов тепла. А вот на высокогорье Карпат ночью ожидается до 5 градусов мороза, днем около 0.

На остальной территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. В частности, днем на Левобережье грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ночью температура составит 5-10 градусов, днем до +19, а на востоке - до +22.

Украину накроет похолодание с дождем и заморозками: прогноз погоды на завтра

Напомним, что синоптик рассказала, когда в Украине станет теплее.

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