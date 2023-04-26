Україну накриє похолодання з дощем та заморозками: прогноз погоди на завтра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується мінлива хмарність: вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів; температура вночі 1-6 градусів тепла, а на ґрунті заморозки 0-3 градуси, вдень очікується до 13 градусів тепла. А ось на високогір'ї Карпат вночі очікується до 5 градусів морозу, вдень близько 0.

На решті території України завтра очікується хмарна погода з проясненнями та дощі. Зокрема, вдень на Лівобережжі грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Вночі температура становитиме 5-10 градусів, вдень до +19, а на сході - до +22.