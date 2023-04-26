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Україну накриє похолодання з дощем та заморозками: прогноз погоди на завтра

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Київ, Середа 26 квітня 2023 14:53
Україну накриє похолодання з дощем та заморозками: прогноз погоди на завтра Фото: Україну накриє похолодання з дощем та заморозками (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Україну накриє похолодання із дощами. Завтра, 27 квітня, місцями очікуються заморозки, а у Карпатах - мороз до -5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується мінлива хмарність: вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів; температура вночі 1-6 градусів тепла, а на ґрунті заморозки 0-3 градуси, вдень очікується до 13 градусів тепла. А ось на високогір'ї Карпат вночі очікується до 5 градусів морозу, вдень близько 0.

На решті території України завтра очікується хмарна погода з проясненнями та дощі. Зокрема, вдень на Лівобережжі грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Вночі температура становитиме 5-10 градусів, вдень до +19, а на сході - до +22.

Україну накриє похолодання з дощем та заморозками: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, що синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає.

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