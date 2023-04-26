ua ru
Ср, 26 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Новина українською →
Украина, Среда 26 апреля 2023 14:27
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Фото: синоптик назвала дату, когда в Украине потеплеет (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Потепление следует ожидать в Украине уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Потеплеет с 1 мая", - отметила она.

Как сообщалось, к середине этой недели в Украине снова похолодает. Правда, понижение температуры продержится недолго.

Отметим, в Украине в конце апреля в некоторых областях резко похолодает. Две ночи подряд 28 и 29 апреля ожидаются заморозки. Кроме того, погода второй декады апреля характеризовалась сверхурочными гидротермическими показателями, а именно: низкой, как для этого периода температурой воздуха, значительными осадками в виде ливневых дождей, что привело к переувлажнению почвы, а это - к задержке проведения весенне-полевых работ и, прежде всего, сева ранних яровых культур.

Добавим, что в мае 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 14 до 18 градусов тепла, в горах 10-13 градусов. Это близко к норме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
Самые тяжелые бои идут на юге и западе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России