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Украину накроет холодный атмосферный фронт: синоптик предупредила об изменении погоды 4 июня

Вторник 03 июня 2025 12:49
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Украину накроет холодный атмосферный фронт: синоптик предупредила об изменении погоды 4 июня Иллюстративное фото: Украину накроет холодный атмосферный фронт 4 июня (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Территорию Украины сегодня, 3 июня, и завтра, 4 июня будет пересекать холодный атмосферный фронт. Это может быть причиной изменения погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным Диденко, в зоне деятельности фронта ожидаются грозовые дожди, возможен местами град и шквалы. Завтра это фронт уже практически покинет пределы Украины.

В среду, 4 июня, в Украине дожди с грозами еще возможны ночью. А уже днем кратковременные ливни вероятны только в Карпатах, на Закарпатье, в Донецкой и Луганской областях.
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На остальной территории Украины, то есть, в большинстве областей, завтра будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха в течение дня составит от +23 до +27 градусов, на юге и востоке от +27 до +31 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве 4-го июня будет сухая солнечная погода. Столица окажется "в тылу" атмосферного фронта, поэтому и кратковременно посвежеет воздух. Днем завтра ожидается от +23 до +24 градусов.

"Но в дальнейшем в Украине практически повсюду - лайтспека, ожидается +24+29 градусов, на юге и востоке, местами в центральной части +27+32 градуса", - написала Диденко.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что в Украину уже пришло метеорологическое лето, но не во все области.

Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.

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Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко
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