Украину накроет холодный атмосферный фронт: синоптик предупредила об изменении погоды 4 июня
Территорию Украины сегодня, 3 июня, и завтра, 4 июня будет пересекать холодный атмосферный фронт. Это может быть причиной изменения погоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
По данным Диденко, в зоне деятельности фронта ожидаются грозовые дожди, возможен местами град и шквалы. Завтра это фронт уже практически покинет пределы Украины.
В среду, 4 июня, в Украине дожди с грозами еще возможны ночью. А уже днем кратковременные ливни вероятны только в Карпатах, на Закарпатье, в Донецкой и Луганской областях.
На остальной территории Украины, то есть, в большинстве областей, завтра будет преобладать сухая погода.
Температура воздуха в течение дня составит от +23 до +27 градусов, на юге и востоке от +27 до +31 градуса.
Погода в Киеве
В Киеве 4-го июня будет сухая солнечная погода. Столица окажется "в тылу" атмосферного фронта, поэтому и кратковременно посвежеет воздух. Днем завтра ожидается от +23 до +24 градусов.
"Но в дальнейшем в Украине практически повсюду - лайтспека, ожидается +24+29 градусов, на юге и востоке, местами в центральной части +27+32 градуса", - написала Диденко.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, что в Украину уже пришло метеорологическое лето, но не во все области.
Также синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в первый месяц лета.
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