Дождь в одном регионе. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 10 ноября, дожди вероятны только в одной области. Также в Киеве и регионе ожидается сильный туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на юге Одесской области дождь.

В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° до 3° мороза, в южных областях и в Крыму 2-7° тепла; днем 3-8° тепла, в Закарпатье и в южной части 7-12°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2°, днем ​​6-8° тепла.

Погода в Украине 10 ноября (facebook.com/UkrHMC)