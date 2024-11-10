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Дождь в одном регионе. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 10 ноября 2024 07:00
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Дождь в одном регионе. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 10 ноября (KIRILL CHUBOTIN Ukrinform Future Publishing via Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 10 ноября, дожди вероятны только в одной области. Также в Киеве и регионе ожидается сильный туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на юге Одесской области дождь.

В западных, северных и центральных областях ночью и утром туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° до 3° мороза, в южных областях и в Крыму 2-7° тепла; днем 3-8° тепла, в Закарпатье и в южной части 7-12°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2°, днем ​​6-8° тепла.

Дождь в одном регионе. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 10 ноября (facebook.com/UkrHMC)

Тайфун над Филиппинами

Тайфун Yinxing, развившийся на востоке Филиппин 4 ноября, приобрел мощь и двигался на запад, приближаясь к северо-восточным регионам Филиппин. Ураган имел максимальные порывы ветра до 120 км/ч.

По прогнозам, к 7-8 ноября тайфун должен был достичь северного побережья Филиппин, в частности провинции Кагаян, где должен был повлечь сильные дожди, сильный ветер и потенциальные затопления.

Напомним, в августе тайфун "Шаньшань" ​​нанес серьезные удары по юго-западу Японии и повлек массовые эвакуации, значительные повреждения инфраструктуры и человеческие жертвы. Было известно о трех погибших.

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