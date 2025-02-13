На фронте произошло более 100 боев: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ

На фронте по состоянию на вечер 13 февраля состоялось 107 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, сегодня Россия нанесла 1 ракетный и 46 авиационных ударов (62 КАБа), а также 1141 поражение дронами-камикадзе. Кроме того, осуществила 4684 обстрела по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Голубовка и Загрызово. Украинские подразделения отбили все атаки. Захватчик нанес авиаудары КАБами по Моначиновке и Кондрашовке.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска пять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи, успеха не достигли.

Три атаки захватчиков отбили украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытается продвинуться вперед в районе Часового Яра. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отражали 15 вражеских атак в районах Торецка, Крымского и Щербиновки, десять атак уже отражены Силами обороны, еще пять - продолжаются.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 35 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное. Восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 229 военнослужащих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили боевую бронированную машину, три артиллерийские системы, четыре БПЛА, четыре мотоцикла, 15 автомобилей, три средства связи и средство РЭБ, также повредили четыре автомобиля, пять артиллерийских систем и танк противника.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 15 вражеских атак. Враг пытался прорваться вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого. До сих пор не утихают пять боев.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку противника в направлении Новоселки.

Также Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области, где наши войска успешно отбили 20 атак противника, еще две атаки до сих пор продолжаются.