Украину при помощи вбросов пытаются подтолкнуть к продлению транзита газа РФ, - источники

Слухи в СМИ

Стоит заметить, что 31 октября издание Bloomberg со ссылкой на источники написало, что в скором времени европейские покупатели газа в Словакии и Венгрии могут подписать контракты с Азербайджаном.

Контракты якобы предусматривают, что азербайджанская компания Socar будет поставлять газ в газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, после чего венгерская MVM Zrt и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS возьмут на себя управление поставками его в Европу.

Поэтому в Украину будет поступать юридически венгерский и словацкий газ. Объем транзита может составить 12-14 млрд кубометров в год.

Но проблема состоит в том, что Азербайджан самостоятельно не сможет обеспечить поставки в Венгрию и Словакию такого объема, поэтому, вероятнее всего, поток будут дополнять российским газом.

Более детально о том, кто толкает Украину к продлению транзита российского газа, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.