Україну за допомогою вкидів намагаються підштовхнути до продовження транзиту газу РФ, - джерела

Чутки у ЗМІ

Варто зауважити, що 31 жовтня видання Bloomberg із посиланням на джерела написало, що незабаром європейські покупці газу у Словаччині та Угорщині можуть підписати контракти з Азербайджаном.

Контракти нібито передбачають, що азербайджанська компанія Socar постачатиме газ до газовимірювальної станції "Суджа" в Курській області, після чого угорська MVM Zrt та словацька Slovensky Plynarensky Priemysel AS візьмуть на себе управління постачаннями його до Європи.

Тому в Україну надходитиме юридично угорський та словацький газ. Обсяг транзиту може становити 12-14 млрд кубометрів на рік.

Але проблема полягає в тому, що Азербайджан самостійно не зможе забезпечити постачання до Угорщини та Словаччини такого обсягу, тому найімовірніше потік доповнюватимуть російським газом.

Більш детально про те, хто штовхає Україну до продовження транзиту російського газу, - у матеріалі РБК-Україна.

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