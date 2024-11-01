UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Україну за допомогою вкидів намагаються підштовхнути до продовження транзиту газу РФ, - джерела

Фото: Україну намагаються підштовхнути до продовження транзиту газу РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов

У ЗМІ з'явилися чутки про те, що країни ЄС та Азербайджан досягли прогресу в переговорах щодо постачання газу через Україну. За допомогою таких вкидів Київ можуть підштовхувати до продовження транзиту російського газу.

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел, які так чи інакше стосуються консультацій з цієї теми з Азербайджаном і партнерами в ЄС.

Співрозмовники видання зазначили, що Київ не має жодної інформації про прогрес у переговорах про постачання газу через Україну до Європи.

Як зазначили джерела, будь-які повідомлення про це зараз можуть з'являтись, щоб підштовхнути Україну до продовження транзиту газу до Європи у 2025 році.

 

Чутки у ЗМІ

Варто зауважити, що 31 жовтня видання Bloomberg із посиланням на джерела написало, що незабаром європейські покупці газу у Словаччині та Угорщині можуть підписати контракти з Азербайджаном.

Контракти нібито передбачають, що азербайджанська компанія Socar постачатиме газ до газовимірювальної станції "Суджа" в Курській області, після чого угорська MVM Zrt та словацька Slovensky Plynarensky Priemysel AS візьмуть на себе управління постачаннями його до Європи.

Тому в Україну надходитиме юридично угорський та словацький газ. Обсяг транзиту може становити 12-14 млрд кубометрів на рік.

Але проблема полягає в тому, що Азербайджан самостійно не зможе забезпечити постачання до Угорщини та Словаччини такого обсягу, тому найімовірніше потік доповнюватимуть російським газом.

Більш детально про те, хто штовхає Україну до продовження транзиту російського газу, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУгорщинаАзербайджанГаз