Украину при помощи вбросов пытаются подтолкнуть к продлению транзита газа РФ, - источники

В СМИ появились слухи о том, что страны ЕС и Азербайджан достигли прогресса в переговорах по поставкам газа через Украину. При помощи таких вбросов Киев могут подталкивать к продлению транзита российского газа.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников, так или иначе имеющих отношение к консультациям по этой теме с Азербайджаном и партнерами в ЕС.

Как отметили источники, любые сообщения об этом сейчас могут появляться, чтобы подтолкнуть Украину к продлению транзита газа в Европу в 2025 году.

Собеседники издания отметили, что у Киева нет никакой информации о прогрессе в переговорах о поставках газа через Украину в Европу.

Слухи в СМИ

Стоит заметить, что 31 октября издание Bloomberg со ссылкой на источники написало, что в скором времени европейские покупатели газа в Словакии и Венгрии могут подписать контракты с Азербайджаном.

Контракты якобы предусматривают, что азербайджанская компания Socar будет поставлять газ в газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, после чего венгерская MVM Zrt и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS возьмут на себя управление поставками его в Европу.

Поэтому в Украину будет поступать юридически венгерский и словацкий газ. Объем транзита может составить 12-14 млрд кубометров в год.

Но проблема состоит в том, что Азербайджан самостоятельно не сможет обеспечить поставки в Венгрию и Словакию такого объема, поэтому, вероятнее всего, поток будут дополнять российским газом.

Более детально о том, кто толкает Украину к продлению транзита российского газа, - в материале РБК-Украина.

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