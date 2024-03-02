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Украину ждет тяжелый период, Европе придется самой отвечать за безопасность, - Эстония

Фото: в Эстонии считают, что Украину ждет тяжелый период (flickr)
Автор: Наталья Юрченко

Украину ждет тяжелый период в войне. Европе придется самой отвечать за свою безопасность.

Об этом заявил канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По его мнение, тяжелый период будет, пока помощь Запада не позволит Украине достичь равновесия в войне.

Сальм надеется, что в ближайшие месяцы Европа выделит средства, чтобы купить для Украины дальнобойное оружие.

"Я думаю, что этот день наступит в ближайшие пару месяцев. Это случится, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется на самом деле самостоятельно отвечать за свою безопасность", - считает эстонский чиновник.

Идея отправки войск НАТО в Украину

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.

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