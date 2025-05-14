Россия атаковала Украину ракетами и более 100 дронами: сколько сбила ПВО

В ночь на 14 мая российские войска совершили масштабное воздушное нападение на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных Сил, начиная с 19:30 13 мая, враг атаковал с разных направлений, используя баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 из Крыма и 145 ударных БПЛА типа Shahed.

Кроме того, Россия привлекла беспилотники-имитаторы различных типов, которые запускались из Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение было отражено подразделениями Сил обороны Украины, включая авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы.

Как отработала ПВО

Как сообщается, по состоянию на 09:00 14 мая подтверждено сбитие 80 вражеских БПЛА типа Shahed, а также других ударных беспилотников.

Кроме того, 42 беспилотника-имитатора были локально потеряны, что не привело к негативным последствиям для украинских территорий.

Вследствие вражеского нападения пострадали несколько регионов Украины, в частности Сумская, Харьковская, Одесская, Донецкая и Кировоградская области.