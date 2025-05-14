Ровенскую область атаковали дроны: есть раненые и разрушения

Этим утром Ривненская область оказалась под атакой вражеских беспилотников. В результате есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваль

"Тревожным было утро в Ровенской области. Силы ПВО обезвредили над (регионом - ред.) 4 воздушные цели врага. Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении. Сейчас на местах сбивания работают соответствующие службы. Резюмируя Коваль выразил слова благодарности военным за работу и пожелал всем спокойного дня.