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Ровенскую область атаковали дроны: есть раненые и разрушения

Среда 14 мая 2025 07:57
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Ровенскую область атаковали дроны: есть раненые и разрушения Фото: на месте событий работают соответствующие службы (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Этим утром Ривненская область оказалась под атакой вражеских беспилотников. В результате есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваль

"Тревожным было утро в Ровенской области. Силы ПВО обезвредили над (регионом - ред.) 4 воздушные цели врага. Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Сейчас на местах сбивания работают соответствующие службы. Резюмируя Коваль выразил слова благодарности военным за работу и пожелал всем спокойного дня.

Напомним, в ночь на 9 февраля 2025 года РФ тоже атаковала Ровенскую область. В тот день тревога в регионе длилась дольше всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Почти 8 часов длилась тревога в Ровенской области. Это самая длинная с начала полномасштабного вторжения", - сообщал Коваль.

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