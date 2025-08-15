Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Российские воздушные удары

Российские захватчики продолжают наносить удары по прифронтовым населенным пунктам.

Так, 12 августа Нацполиция зафиксировала более 2800 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.

В Константиновке Донецкой области в результате ударов управляемыми авиабомбами и артиллерией один человек погиб, двое получили ранения. Также из-за атак есть погибшие и раненые в Покровске и Родинском.

Утром в среду, 13 августа, захватчики ударили из артиллерии по поселку Чернобаевка в Херсонской области. В результате обстрела погибла местная жительница.

Кроме того, россияне ударили ракетами по Сумской области и ранили малолетнего ребенка.