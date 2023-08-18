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"Новая почта" будет бесплатно доставлять посылки для военных: как оформить

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Украина, Пятница 18 августа 2023 14:57
"Новая почта" будет бесплатно доставлять посылки для военных: как оформить Фото: "Новая почта" доставляет посылки военным бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Один из двух крупнейших почтовых операторов Украины "Новая почта" доставляет посылки для военных бесплатно. Программой может воспользоваться любой желающий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Для этого нужно:

  • - заполнить форму по ссылке;
  • - указать для какого подразделения доставка;
  • - получить промокод.

Заявка будет рассмотрена в течение двух рабочих дней.

В пресс-службе обращают внимание, что можно получить неограниченное количество промокодов, но на неделю общий объем отправок по ним - до 1000 кг.

Напомним, "Новая почта" существенно повысила тарифы с 1 января 2023 года. Стоимость выросла на 20% и выше.

Отметим, в Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Преимуществом "Укрпочты" более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах. "Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.

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