"Новая почта" будет бесплатно доставлять посылки для военных: как оформить
Один из двух крупнейших почтовых операторов Украины "Новая почта" доставляет посылки для военных бесплатно. Программой может воспользоваться любой желающий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Для этого нужно:
- - заполнить форму по ссылке;
- - указать для какого подразделения доставка;
- - получить промокод.
Заявка будет рассмотрена в течение двух рабочих дней.
В пресс-службе обращают внимание, что можно получить неограниченное количество промокодов, но на неделю общий объем отправок по ним - до 1000 кг.
Напомним, "Новая почта" существенно повысила тарифы с 1 января 2023 года. Стоимость выросла на 20% и выше.
Отметим, в Украине работают два основных оператора почтовой связи, государственная "Укрпочта" и частная "Новая почта". Преимуществом "Укрпочты" более низкие тарифы на большинство отправлений и отделения в селах. "Новая почта" доставляет посылки гораздо быстрее и отличается более современным сервисом.