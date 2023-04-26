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Украинцам впервые показали видео с комплексом Patriot на боевом дежурстве

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Украина, Среда 26 апреля 2023 16:01
Украинцам впервые показали видео с комплексом Patriot на боевом дежурстве Фото: Patriot (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

С апреля 2023 зенитно-ракетный комплекс "Patriot" находится на боевом дежурстве в Украине. Военные уже готовы уничтожать вражеские цели в небе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

"Современная западная техника имеет свои особенности, но наши защитники неба быстро ею овладевают, и уже готовы уничтожать российского оккупанта", - говорится в сообщении.

Олещук заявил, что у всех производителей оружия есть уникальная возможность проверить технические характеристики своего оружия на поле бои в Украине.

Военный заявил, что плюсом комплекса Patriot является возможность зарядить одну пусковую разными типами ракет. Они смогут работать по баллистическим целям и по "аэродинамике".

"Еще раз благодарю западных партнеров, руководство государства и войска, что Воздушные силы наконец-то получили то, к чему так стремились - оружие против "баллистики", - добавил Олещук.

Система ПВО Patriot

Зенитно-ракетная система (ЗРК), основная в своем роде, используемая армией Соединенных Штатов и несколькими союзными государствами. Patriot использует передовые ракеты-перехватчики из воздуха и высокоэффективные радиолокационные системы. Patriot была одной из первых тактических систем в Министерстве обороны США, использовавшей летальную автономию в бою.

Напомним, недавно Германия официально сообщила о доставке в Украину системы ПВО Patriot вместе с ракетами.

Позже министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие систем Patriot в Украину.

Украина получила системы противовоздушной обороны Patriot от США, Германии и Нидерландов.

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