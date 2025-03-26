Украинцам выплатили индексированную пенсию: на сколько выросла сумма

Это на 5,2 млрд гривен больше, чем в феврале, когда на пенсионные выплаты была направлена сумма 62,2 млрд гривен.

Таким образом, после мартовской индексации выплаты выросли на 8,4%.

ПФУ пока не обнародовал информацию о том, на сколько выросла средняя пенсия. Данные предыдущих лет говорят, что цифра будет близка к показателю увеличения месячной суммы на выплату пенсий.

Ежегодная индексация является фактически единственным способом повышения пенсий. Других значимых повышений в 2025 году не будет.

Индексация пенсий

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2025 года провел автоматический перерасчет пенсий.

Пенсионные выплаты индексированы на 11,5% с учетом инфляции и повышения зарплат в Украине.

По расчетам Минсоцполитики, в результате индексации средний прогнозный уровень роста пенсий составит 556 гривен, размер средней пенсии в Украине вырастет на 9,6% с 5 789 гривен до 6 345 гривен.

Максимальный размер индексации составляет 1500 гривен, минимальный - 100 гривен.

Украинцы начали получать новые пенсии с 4 марта. Выплата пенсий проводилась согласно графику на определенную каждому пенсионеру дату.

Как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, "на эти расходы у нас полностью средства есть". Дополнительно предусмотрено 57,5 млрд гривен, из которых зарезервировано 35,2 млрд гривен за счет соцстраха, а 22 млрд гривен из средств государственного бюджета.