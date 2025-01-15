ua en ru
Ср, 15 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украинцам стало проще получить вспомогательные средства реабилитации: куда обращаться

Среда 15 января 2025 17:32
UA EN RU
Украинцам стало проще получить вспомогательные средства реабилитации: куда обращаться Фото: Реабилитация в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Социальный веб-портал электронных услуг Минсоцполитики получил важное обновление. Теперь пользователи могут подавать заявления на получение вспомогательных средств реабилитации (ВСР) и пользоваться дополнительными способами авторизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Подача заявления об обеспечении ВСР. С 1 января 2025 года люди, которые прошли оценивание повседневного функционирования экспертными командами, смогут подавать такие заявления онлайн. Однако сейчас подать заявление о выплате компенсации за самостоятельно приобретенный ВСР на портале невозможно. Для этого, как и раньше, следует воспользоваться Электронным кабинетом лица с инвалидностью.

На портале появились новые способы авторизации. Авторизоваться стало удобнее благодаря возможности использовать BankID или "Дія.Підпис". Ранее для этого был доступен только КЭП.

Подача онлайн-заявлений на социальные услуги. В заявлении можно сразу указать несколько видов услуг, что облегчает взаимодействие с порталом.

В личном кабинете теперь доступна информация о прекращении предоставления социальных услуг с возможностью подтверждения получения такого сообщения.

Также на портале можно проверить состояние рассмотрения ранее поданных заявлений.

Напомним, Минсоцполитики совместно с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью презентовали платформу protez.msp.gov.ua, которая содержит всю актуальную информацию о государственной программе протезирования. Платформа призвана помочь украинцам бесплатно получать высококачественные протезы, вспомогательные средства реабилитации, а также услуги по их ремонту, замене и обслуживанию. Она предоставляет четкие инструкции по всем этапам – от подачи заявления до получения необходимого изделия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики
NEWS
Украина добилась выхода на отдельный формат возвращения пленных: что известно
Украина добилась выхода на отдельный формат возвращения пленных: что известно
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ