Украинцам стало проще получить вспомогательные средства реабилитации: куда обращаться

Социальный веб-портал электронных услуг Минсоцполитики получил важное обновление. Теперь пользователи могут подавать заявления на получение вспомогательных средств реабилитации (ВСР) и пользоваться дополнительными способами авторизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики .

Подача заявления об обеспечении ВСР. С 1 января 2025 года люди, которые прошли оценивание повседневного функционирования экспертными командами, смогут подавать такие заявления онлайн. Однако сейчас подать заявление о выплате компенсации за самостоятельно приобретенный ВСР на портале невозможно. Для этого, как и раньше, следует воспользоваться Электронным кабинетом лица с инвалидностью.

На портале появились новые способы авторизации. Авторизоваться стало удобнее благодаря возможности использовать BankID или "Дія.Підпис". Ранее для этого был доступен только КЭП.

Подача онлайн-заявлений на социальные услуги. В заявлении можно сразу указать несколько видов услуг, что облегчает взаимодействие с порталом.

В личном кабинете теперь доступна информация о прекращении предоставления социальных услуг с возможностью подтверждения получения такого сообщения.

Также на портале можно проверить состояние рассмотрения ранее поданных заявлений.