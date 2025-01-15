Украинцам стало проще получить вспомогательные средства реабилитации: куда обращаться
Социальный веб-портал электронных услуг Минсоцполитики получил важное обновление. Теперь пользователи могут подавать заявления на получение вспомогательных средств реабилитации (ВСР) и пользоваться дополнительными способами авторизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.
Подача заявления об обеспечении ВСР. С 1 января 2025 года люди, которые прошли оценивание повседневного функционирования экспертными командами, смогут подавать такие заявления онлайн. Однако сейчас подать заявление о выплате компенсации за самостоятельно приобретенный ВСР на портале невозможно. Для этого, как и раньше, следует воспользоваться Электронным кабинетом лица с инвалидностью.
На портале появились новые способы авторизации. Авторизоваться стало удобнее благодаря возможности использовать BankID или "Дія.Підпис". Ранее для этого был доступен только КЭП.
Подача онлайн-заявлений на социальные услуги. В заявлении можно сразу указать несколько видов услуг, что облегчает взаимодействие с порталом.
В личном кабинете теперь доступна информация о прекращении предоставления социальных услуг с возможностью подтверждения получения такого сообщения.
Также на портале можно проверить состояние рассмотрения ранее поданных заявлений.
Напомним, Минсоцполитики совместно с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью презентовали платформу protez.msp.gov.ua, которая содержит всю актуальную информацию о государственной программе протезирования. Платформа призвана помочь украинцам бесплатно получать высококачественные протезы, вспомогательные средства реабилитации, а также услуги по их ремонту, замене и обслуживанию. Она предоставляет четкие инструкции по всем этапам – от подачи заявления до получения необходимого изделия.
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