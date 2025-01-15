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Українцям стало простіше отримати допоміжні засоби реабілітації: куди звертатися

Середа 15 січня 2025 17:32
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Українцям стало простіше отримати допоміжні засоби реабілітації: куди звертатися Фото: Реабілітація в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Соціальний вебпортал електронних послуг Мінсоцполітики отримав важливе оновлення. Відтепер користувачі можуть подавати заяви на отримання допоміжних засобів реабілітації (ДЗР) та користуватися додатковими способами авторизації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Мінсоцполітики.

Подання заяви про забезпечення ДЗР. З 1 січня 2025 року люди, які пройшли оцінювання повсякденного функціонування експертними командами, зможуть подавати такі заяви онлайн. Однак наразі подати заяву про виплату компенсації за самостійно придбаний ДЗР на порталі неможливо. Для цього, як і раніше, слід скористатися Електронним кабінетом особи з інвалідністю.

На порталі з’явилися нові способи авторизації. Авторизуватися стало зручніше завдяки можливості використовувати BankID або "Дія.Підпис". Раніше для цього був доступний лише КЕП.

Подання онлайн-заяв на соціальні послуги. У заяві можна одразу вказати кілька видів послуг, що полегшує взаємодію з порталом.

У особистому кабінеті тепер доступна інформація про припинення надання соціальних послуг із можливістю підтвердження отримання такого повідомлення.

Також на порталі можна перевірити стан розгляду раніше поданих заяв.

Нагадаємо, Мінсоцполітики спільно з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю презентували платформу protez.msp.gov.ua, яка містить всю актуальну інформацію про державну програму протезування. Платформа покликана допомогти українцям безкоштовно отримувати високоякісні протези, допоміжні засоби реабілітації, а також послуги з їх ремонту, заміни та обслуговування. Вона надає чіткі інструкції щодо всіх етапів – від подання заяви до отримання необхідного виробу.

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Міністерство соціальної політики
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