ООН продлила выплаты пенсионерам в Украине: кто имеет право на деньги

Всемирная продовольственная программа ООН продлила выплату дополнительной денежной помощи для пенсионеров лиц без права на пенсию и людей с инвалидностью и лиц с инвалидностью до конца июля 2025 года. Деньги смогут получить люди из прифронтовых областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ ).

Благодаря этой программе, более 315 тысяч человек получают около 216 миллионов гривен ежемесячно.

Тем, кто подпадает под условия программы, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен.

"Подавать заявки или регистрироваться не нужно - помощь будет выплачена автоматически тем же способом, которым вы уже получаете пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпочту)", - говорится в сообщении.

Области, в которых выплачивается помощь

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН осуществляется пенсионерам, лицам без права на пенсию и людям с инвалидностью, проживающим в регионах активных или возможных военных действий: