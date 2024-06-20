Помощь пенсионерам от ООН: кто имеет право на доплату

Программа Всемирной продовольственной программы ООН дополнительной помощи для пенсионеров продолжает действовать в июне 2024 года. Выплаты могут получить люди из прифронтовых областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

По данным пресс-службы, перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ. Выплата производится без обращения людей в ВВП ООН или в ПФУ.

Кому оказывается помощь

Право на получение дополнительной денежной помощи в рамках реализации проекта имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:

получают пенсию в размере менее 3250 грн;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий);

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на проживание внутренне перемещенным лицам.

Выплата дополнительного пособия прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

В каких областях выплачивается помощь

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН производится пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской области.

Способы выплаты пособия

Выплата дополнительной денежной помощи производится: