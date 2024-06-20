Помощь пенсионерам от ООН: кто имеет право на доплату
Программа Всемирной продовольственной программы ООН дополнительной помощи для пенсионеров продолжает действовать в июне 2024 года. Выплаты могут получить люди из прифронтовых областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным пресс-службы, перечень получателей выплат признается с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ. Выплата производится без обращения людей в ВВП ООН или в ПФУ.
Кому оказывается помощь
Право на получение дополнительной денежной помощи в рамках реализации проекта имеют пенсионеры, отвечающие следующим условиям:
- получают пенсию в размере менее 3250 грн;
- проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий);
- не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на проживание внутренне перемещенным лицам.
Выплата дополнительного пособия прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.
В каких областях выплачивается помощь
Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН производится пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Луганской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской области.
Способы выплаты пособия
Выплата дополнительной денежной помощи производится:
- - для пенсионеров, получающих пенсии на банковскую карту путем перечисления средств, - на их банковские счета;
- - для пенсионеров, получающих пенсию через АО "Укрпочта", - с января 2024 путем выплаты через отделение АО "Укрпочта".
Напомним, программа поддержки пенсионеров ООН действует в Украине с августа 2023 года. По данным Минсоцполитики, 30 августа 2023 года доплаты получили на карточки около 260 тыс. пенсионеров .