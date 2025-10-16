Украинцам упростят оплату коммуналки и налогов

Нацбанк планирует сделать систему безналичных расчетов более удобной. Участники рынка поддержали идею упрощения реквизитов в платежных инструкциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Национальный банк Украины предлагает обновить правила безналичных расчетов в национальной валюте. Новая версия постановления, которую НБУ вынес на повторное обсуждение, должна сделать переводы средств проще как для пользователей, так и для поставщиков платежных услуг.
В документе учтены предложения участников рынка после первого обсуждения, состоявшегося летом 2025 года. Основная цель изменений - уменьшить количество обязательных реквизитов в платежных инструкциях и сделать оплату услуг более удобной.
НБУ предлагает упростить требования к заполнению платежных документов в зависимости от способа перевода средств. Если средства зачисляются на счет, достаточно будет указать фамилию, имя, код и номер счета получателя. Для перевода на карту - только ее номер, а при выплате наличными - только ФИО получателя.
Также при оплате коммунальных услуг не нужно будет указывать идентификационный код или полное имя плательщика. Это позволит сделать процесс оплаты через банки и онлайн-сервисы быстрее и удобнее.
Новое постановление предусматривает, что сервисы, которые осуществляют переводы без открытия счета, обязаны предоставить возможность заполнять реквизиты фактического плательщика - например, если человек платит налоги или счета за другое лицо.
Кроме того, такие сервисы смогут автоматически подставлять некоторые данные, например назначение платежа, наименование получателя, код ЕГРПОУ и номер счета. Это касается преимущественно оплат коммунальных услуг и бюджетных платежей.
НБУ ожидает, что упрощение требований поможет уменьшить количество ошибок при переводах и ускорит расчеты.
Напомним, с 1 декабря 2024 года заработала новая версия системы электронных платежей Национального банка Украины - СЭП-4.1. Она имеет функциональность мгновенных кредитных переводов.
Кроме того, с 1 августа 2025 года вступило в силу новое положение НБУ об открытом банкинге, которое определяет единые требования к обмену данными между банками и третьими сторонами. К 2027 году ожидается полноценное функционирование открытого банкинга в Украине.