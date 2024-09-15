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Чем опасны обломки ракет и дронов, и как с ними обращаться: объяснение ГСЧС

Воскресенье 15 сентября 2024 23:00
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Чем опасны обломки ракет и дронов, и как с ними обращаться: объяснение ГСЧС Иллюстративное фото: в ГСЧС объяснили, чем опасны дроны и ракеты (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские ракеты и БПЛА залетают гораздо дальше линии фронта. Однако следует помнить о том, что их обломки лучше не трогать, а сообщить соответствующие службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Чем опасны обломки дронов

Дроны могут содержать неразорвавшиеся боеприпасы или взрывные устройства. А также могут иметь опасные вещества, например химическое оружие. Некоторые дроны снабжены радиационными датчиками или материалами.

Также острые края отломков могут повредить кожу и привести к инфицированию.

Категорически запрещено касаться обломков, забирать на память и хранить
дома. Также нельзя разбирать металлолом. Это приведет к взрыву и тяжелым травмам, а в большинстве случаев - к гибели.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что после атаки 2 сентября в Святошинском районе Киева саперы изъяли обломки крылатой ракеты Х-101.

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