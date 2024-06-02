Украинцам рассказали, как сообщить о поврежденном жилье в международный реестр убытков

Как уточнили в ведомстве, сообщить о поврежденном жилье в международный реестр убытков можно при помощи портала "Дія". Данные с этого реестра станут основанием для будущих репараций, которые должна будет заплатить Россия.

Для того, чтобы сообщить о поврежденном жилье, необходимо:

зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" при помощи электронной подписи;

выбрать в разделе "Каталог услуг" "Заявление о возмещении убытков", затем нажмите "Подать заявление";

заполните заявление - подтвердите данные или добавьте необходимую информацию;

проверьте заявление и нажмите "отправить".

В реестр можно сообщить о повреждении: частного дома, квартиры, дачного дома, садового домика, другого жилого помещения.

Пока услуга доступна только для тех украинцев, у которых есть Акт о поврежденном имуществе от местных властей. Скоро заявление можно будет подать и без такого Акта.