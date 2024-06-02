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Украинцам рассказали, как сообщить о поврежденном жилье в международный реестр убытков

Фото: украинцы могут подать заявление о поврежденном жилье в реестр убытков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Граждане Украины могут сообщить о своем поврежденном жилье в международный реестр убытков в результате агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, сообщить о поврежденном жилье в международный реестр убытков можно при помощи портала "Дія". Данные с этого реестра станут основанием для будущих репараций, которые должна будет заплатить Россия. 

Для того, чтобы сообщить о поврежденном жилье, необходимо:

  • зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" при помощи электронной подписи;
  • выбрать в разделе "Каталог услуг" "Заявление о возмещении убытков", затем нажмите "Подать заявление";
  • заполните заявление - подтвердите данные или добавьте необходимую информацию;
  • проверьте заявление и нажмите "отправить". 

В реестр можно сообщить о повреждении: частного дома, квартиры, дачного дома, садового домика, другого жилого помещения. 

Пока услуга доступна только для тех украинцев, у которых есть Акт о поврежденном имуществе от местных властей. Скоро заявление можно будет подать и без такого Акта. 

Компенсация за разрушенное жилье

Украинцы, чье жилье было повреждено в результате российской агрессии, могут получить компенсацию от государства.

Деньги можно использовать для восстановления или построения нового жилья.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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