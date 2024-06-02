Украинцам рассказали, как сообщить о поврежденном жилье в международный реестр убытков

Граждане Украины могут сообщить о своем поврежденном жилье в международный реестр убытков в результате агрессии России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.
Как уточнили в ведомстве, сообщить о поврежденном жилье в международный реестр убытков можно при помощи портала "Дія". Данные с этого реестра станут основанием для будущих репараций, которые должна будет заплатить Россия.
Для того, чтобы сообщить о поврежденном жилье, необходимо:
В реестр можно сообщить о повреждении: частного дома, квартиры, дачного дома, садового домика, другого жилого помещения.
Пока услуга доступна только для тех украинцев, у которых есть Акт о поврежденном имуществе от местных властей. Скоро заявление можно будет подать и без такого Акта.
Украинцы, чье жилье было повреждено в результате российской агрессии, могут получить компенсацию от государства.
Деньги можно использовать для восстановления или построения нового жилья.
Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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